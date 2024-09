Ponte na Av. Independência já está liberada para o tráfego de veículos

Após um período de bloqueio parcial por conta de obras de alargamento e revitalização da estrutura, a ponte da Avenida Independência, que liga o Boqueirão à região da igreja de Campina das Pedras, foi liberado para o tráfego de veículos nesta terça-feira (10/09).

As obras começaram no dia 11 de janeiro deste ano, com previsão de duração de um ano, porém os serviços estão quase concluídos, faltando apenas alguns ajustes que estão previstos para serem finalizados nas próximas semanas. Quando encerrada, a obra terá um custo total de R$ 5.321.286,20.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (SMOP), a estrutura da ponte passou por um reforço completo, com a construção de uma nova fundação composta por blocos e estacas perfuradas em rocha. Houve também o reforço dos pilares, vigas e da laje original. A pista de rolamento foi ampliada, com a adição de barreiras laterais em concreto.

“A largura total da ponte agora é de 7,80 metros, abrigando duas faixas de tráfego de 3,5 metros cada, além de barreiras de 0,40 metro em ambos os lados. O alargamento foi feito nos dois lados da ponte, garantindo um melhor alinhamento com o traçado da Avenida Independência. A obra incluiu ainda aterros laterais para expansão da pista, aplicação de base e sub-base, uma nova camada asfáltica de CBUQ, e melhorias na drenagem superficial. Além dessas intervenções, foram executados os aterros laterais, necessários para a ampliação da largura da pista”, explica a SMOP.

Segundo os técnicos da secretaria, uma parte crítica do projeto foi a intervenção em um outro trecho da avenida, onde foi construída uma contenção em gabião (muro de arrimo) para solucionar o escorregamento da pista. Nesse ponto, além da contenção, foram realizados serviços de recuperação do pavimento, terraplenagem e aplicação de uma nova camada asfáltica, sempre seguindo o padrão de drenagem e urbanização adotado em toda a obra.

Apesar da liberação da ponte para o tráfego, a SMOP alerta que a via ainda está em obras e podem haver interrupções temporárias em alguns trechos, pois os serviços complementares, como a conclusão da drenagem e da sinalização, ainda estão em andamento. Por esse motivo, a secretaria solicita que os motoristas que trafegam pela Avenida Independência redobrem a atenção, respeitem as sinalizações temporárias e reduzam a velocidade para garantir a segurança de todos até a conclusão completa dos serviços.

Edição n.º 1432.