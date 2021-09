Pontos de imunização para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 seguem fechados no município por falta de doses

Foto: Carlos Poly

Araucária não deverá reabrir os pontos para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta semana por falta de doses. O Governo do Estado anunciou oficialmente na terça-feira, 31 de agosto, que as 166.560 vacinas da 45ª remessa de distribuição do Ministério da Saúde serão destinadas integralmente para a segunda dose (D2), mais 10% de reserva técnica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), este é o segundo envio da semana ao Paraná. Na segunda-feira, 30, o Estado recebeu 182.100 vacinas, também destinadas em sua totalidade para D2. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não informou em que data essas doses serão enviadas aos municípios.

Enquanto não receber uma nova remessa destinada para a primeira dose, o município continua realizando somente a aplicação da segunda dose, mediante agendamento prévio no site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br), Disk Corona (0800-642-5250) e também nas Unidades Básicas de Saúde da cidade.

Texto: PMA e Redação