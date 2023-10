Pop Chic: confira os homenageados da edição n.º 1383

Essas são as homenagens que os nossos leitores escreveram para as pessoas que eles amam. Também deseja parabenizar ou celebrar uma conquista de alguém que você gosta? Entre em contato conosco!

Lorena

Que a sua vida seja cheia de aventuras, suas amizades sempre verdadeiras e o seu amor sempre abençoado!

Emanuelle Moraes Pedra e Eduardo Henrique Moraes Coutinho

Estamos celebrando a vida da Emanuele pessoa que com brilho no olhar e constante sorriso no rosto, ilumina qualquer ambiente, trazendo paz, conforto e alegria para todos ao seu redor. Feliz aniversário, muita saúde, amor e felicidade para você!