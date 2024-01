Pop Chic: confira os homenageados da edição n.º 1397

.

Essas são as homenagens que os nossos leitores escreveram para as pessoas que eles amam. Também deseja parabenizar ou celebrar uma conquista de alguém que você gosta? Entre em contato conosco!

Melissa

Parabéns, filha, pelos seus 15 anos. Que Deus te cubra das mais lindas bênçãos. Aproveite essa idade linda! Te amo!

Heloísa

Lolô, papai do céu te mandou pra este mundo para ser alegria e alegrar nossas vidas. Que bom ter você conosco. Hoje come­moramos seu primeiro aninho. Que você cresça com as bençãos de Deus. Te amamos. Mamãe, Dinda, Dindo e Matheus.

Andrea Santos

Que este dia especial seja repleto de alegria, amor e realizações! Feliz aniversário para uma das diretoras do Colégio Estadual Maria da Graça, que a vida continue a presenteá-la com momentos inesquecíveis e conquistas incríveis.

Maicon Sullivan

Feliz aniversário! Que cada momento seja recheado de sorrisos, amor e surpresas encantadoras, celebrando a pessoa incrível que você é.