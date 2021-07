Pops League: Três cartoleiros superam a barreira dos 100 pontos e Edegar Santos é o mito da rodada

Com o avançar do Brasileirão a liga do jornal O Popular no Cartola já vai apresentando seus mitos. Na rodada deste meio de semana, por exemplo, três cartoleiros superaram a barreira dos 100 pontos: Edegar Santos, Tadeu Junior e Angelino.

O mito dos mitos da rodada foi Edegar com seu time São Paulinho PR. Ele fez incríveis 111.80 pontos num time que combinou jogadores do Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Bragantino, Internacional, Santos e Grêmio.

O time de 111.80 pontos

Cartoleiro desde 2018, Edegar é morador do bairro Iguaçu e contou um pouco sobre suas táticas para mitar na Pops League. “Sempre acompanho as notícias dos times favoritos da rodada. Minha tática é sempre escalar o time quando abre o mercado e atualizar quando estiver próximo de fechar”, conta.

Sobre o time mitador que montou para a rodada do meio de semana, ele conta que optou por investir forte no ataque. “Investi forte no ataque com o Hulk, Pedro e Gilberto, conseguindo uma pontuação expressiva. Outra decisão importante foi a escalação do Ederson que fez boa pontuação e foi adicionado de última hora.

Chegando

Com a pontuação matadora desta última rodada, Edegar chegou aos 539.50 pontos na Pops League, alcançando o segundo lugar geral da competição. “E a briga continua para o ficar com o título da liga do O Popular. Hoje estou em segundo e quero ser campeão da Pops League”.

Liderança

A Pops League é liderada hoje pelo time Flaotaner FC, que está com 578.17 pontos. Na última rodada ele não foi muito bem, considerando os cabeças da Liga, obtendo 79.00 pontos. Apenas a 22º melhor pontuação entre os 80 competidores do campeonato.

Como faço para participar?

Para brincar, você só precisa acessar o seu Cartola FC, ir ao menu “Competições” e digitar o nome do nosso campeonato, que é “Pops League Araucária” e aguardar o presidente da Liga te aceitar.

Uma vez aceitos na Pops League, os cartoleiros terão que pagar uma taxa de R$ 20. Todo o valor arrecadado será revertido aos três mais bem colocados da competição. O primeiro colocado fica com 60% da grana. O segundo com 30%. O terceiro com 10%. A taxa de adesão deve ser transferida para o PIX 07846774000187 e o comprovante enviado para o whats 36142500.