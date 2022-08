População diz que parte do muro que falta no Estádio Municipal impede jogos oficiais

A Prefeitura pensa em arrumar a parte do muro que está faltando, mas por enquanto, disse que não dispõe de recursos. Foto: Marco Charneski

Moradores de Araucária estão reclamando do muro, ou melhor, de uma parte do muro, que não foi construída, ao redor do Estádio Municipal Emílio Gunha, localizado no CSU. Segundo eles, esse pequeno defeito na estrutura do local, seria um dos motivos pelo qual Araucária não estaria recebendo os jogos do Campeonato Paranaense, onde o time do Araucária ECR, é um dos participantes. “De que jeito vão trazer jogos pra cá, se nem muro decente no estádio a gente tem”, comentou um torcedor. Outro morador disse que sempre que tinha jogos no estádio, ficava difícil, porque sem parte do muro, qualquer pessoa tinha acesso ao estádio. O trecho que os moradores se referem, onde não há muro no estádio, fica na rua Estela Lesniowski Wzorek.

Sobre a reclamação, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informou que a realização de jogos de campeonatos depende de diversos fatores. Atribuir essa questão apenas à falta de um trecho de muro é um equívoco. Esse problema do muro, inclusive, já vem de vários anos e, no momento, não há recurso disponível para sua construção. Por outra lado, a SMEL disse que pensa em resolver a questão o quanto antes.

Lembrou ainda que, ao longo dos últimos anos, a Prefeitura tem investido na infraestrutura do CSU para oferecer melhores serviços à população. “Tudo que é possível ser feito está sendo realizado”, disse a pasta.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021