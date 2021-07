Popular encontra homem ferido caído em via pública

Na madrugada de sábado, 26 de junho, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência de lesão corporal na rua João Túlio, no bairro Boqueirão. A testemunha relatou que transitava com seu veículo pela referida rua, quando visualizou um indivíduo caído em via pública, e ele aparentava estar todo ensanguentado.

No local a PM foi informada por populares, que estavam próximos, que a vítima havia sido agredida violentamente com golpes na região da cabeça. Devido à lesão, também tinha perdido bastante sangue e estava inconsciente. Ninguém soube informar a motivação e tampouco a autoria do crime. O Siate foi acionado, prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021