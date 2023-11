Por conta da mudança de endereço, BIPA terá serviços suspensos a partir de 04/12

A partir do dia 04 de dezembro, a Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta (BIPA), fechará temporariamente para a organização da mudança de prédio para um endereço mais central. A previsão para retomada total do atendimento no novo espaço está prevista para fevereiro de 2024, na rua Alfredo Parodi, 427, Centro, antigo prédio da APMI, próximo à Prefeitura Municipal.

A BIPA avisa aos usuários que até o dia 02/12 será possível realizar empréstimos e a partir do dia 4/12 o atendimento na atual localização será exclusivamente para as devoluções de livros. Caso o usuário não consiga devolver os livros em tempo hábil, poderá fazê-lo assim que a Biblioteca for reaberta em novo endereço.

Importante lembrar que durante o fechamento da BIPA os moradores poderão realizar empréstimos de livros nos locais a seguir: Casa das Palavras Brincantes, telefone (41) 3614-7646, na Rua Ceará, s/nº – na entrada do Parque Cachoeira, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h30, e nos domingos das 13 às 17h; e na Biblioteca da Praça do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), localizada na Rua Beija-Flor, 1469 – Capela Velha, telefone (41) 3614-7472, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Edição n.º 1390