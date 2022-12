Por conta de obras da prefeitura, haverá bloqueios no trânsito nos bairros Chapada e Shangrilá

A Prefeitura de Araucária informa, através da Secretaria Municipal de Obras (SMOP), que em virtude de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização, haverá bloqueios em algumas ruas no Chapada e Shangrilá neste fim de semana.







Os bloqueios vão acontecer nesta sexta-feira (16/12) e no sábado (17/12), desde a esquina da avenida Archelau de Almeida Torres com a avenida Curitiba, até a esquina da Archelau com a rua Capivari. Já no sábado (17/12) e no domingo (18/12), o bloqueio será na rua Dr. Valério Sobania com a travessa José Stanczyk, conforme imagem.

O acesso de veículos será liberado somente para moradores. Os desvios deverão ser feitos conforme orientação das equipes de trânsito que estarão nos locais. Os itinerários de ônibus que passam pelo local dos bloqueios serão desviados em ruas paralelas.