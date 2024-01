Por que a obra da ponte sobre o Rio Passaúna pode durar até 12 meses?

Desde que a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) interrompeu o tráfego num trecho da Avenida Independência em razão das obras de alargamento da ponte “que passava um carro só” algumas pessoas que utilizavam aquela via mais constantemente têm reclamado do tempo previsto para duração da obra: até doze meses.

O tráfego na Avenida Independência está interrompido no trecho compreendido entre o Jardim Dalla Torre e a Igreja de Campina das Pedras desde 11 de janeiro. Com isso, a alternativa para quem precisa acessar àquela localidade rural é necessariamente a PR-423, entrando à esquerda na própria Independência, na altura do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que fica à direita da PR-423.

Esse caminho alternativo aumenta consideravelmente o tempo de viagem daquelas pessoas que moram na região de Campina das Pedras e que precisam vir ao Centro da cidade. Da mesma forma, sempre existe aquele receio de ter que acessar uma PR diariamente, já que o trecho é considerado de tráfego pesado.

Embora as reclamações dessas pessoas sejam válidas, infelizmente não há o que se fazer, já que seria inviável realizar a obra de alargamento da ponte, bem como seus serviços complementares sem interromper o tráfego na região. Da mesma forma, o tempo de duração da obra, outro item questionado pelos moradores, respeita a critérios técnicos indispensáveis para garantir a qualidade do serviço.

Acontece que, além do alargamento propriamente dito da ponte, a Prefeitura também está executando serviços de melhoria da pista ao longo de 300 metros dela, de forma a garantir que não haja deslizamentos. O projeto realizado ali prevê o reforço da estrutura da ponte existente, com a execução de uma nova fundação, reforço estrutural nos pilares e vigas existentes, além de seu alargamento. Depois de concluída, a largura total da pista passará dos atuais 5 metros para 7,80 metros, comportando duas faixas de tráfego de 3,5 metros e duas barreiras rígidas do tipo New Jersey com quarenta centímetros cada.

A Secretaria de Obras explica ainda que o alargamento será feito em ambos os lados da ponte existente, a fim de melhorar o seu encaixe no traçado da Avenida Independência. Além da ampliação, serão executados os aterros laterais para ampliação da largura da pista, base e sub-base, aplicação de capa asfáltica em CBUQ, drenagem superficial, serviços de urbanização e sinalização de trânsito.

Outra parte crucial da obra, de acordo com a SMOP, foca em outro trecho da avenida, onde será construída uma contenção em gabião para corrigir o escorregamento da pista. Paralelamente, estão programadas a recuperação do pavimento por meio de trabalhos de terraplanagem, base e sub-base, aplicação de capa asfáltica em CBUQ, drenagem superficial, serviços de urbanização e sinalização de trânsito.

Todos esses serviços, conforme a SMOP, exige uma série de ações coordenadas, como instalação de canteiro, manobras de maquinário pesado na via, demolição dos guardas corpos existentes da ponte e de uma parte da laje, entre outros itens. Tudo isso precisa ser feito respeitando a segurança dos trabalhadores envolvidos na construção, bem como o próprio local em que os serviços estão sendo executados, que é uma área de mata em que está um dos principais rios do Município.

Outro ponto que é importante que as pessoas levem em conta para entender tempo de duração da obra é a necessidade de acomodação e cura de alguns dos serviços realizados, como compactação e concretagem. Por se tratar de obra pública, existe ainda a necessidade de se respeitar o cronograma físico-financeiro do projeto.

R$ 5,3 milhões

A obra de execução da ponte sobre o Rio Passaúna está sendo executada pela Viaplan Engenharia Ltda, que receberá R$ 5,3 milhões pelo serviço. Só os serviços de terraplanagem dessa obra custarão algo em torno de 1,7 milhões. Os trabalhos de drenagem cerca de R$ 300 mil, a pavimentação propriamente dita algo em torno de R$ 400 mil, as contenções que evitarão futuros deslizamentos pouco mais de R$ 800 mil, a parte de sinalização viária vertical e horizontal outros R$ 400 mil e a execução da ponte propriamente dita cerca R$ 1,5 milhão. Serviços complementares e ensaios tecnológicos complementam o valor do serviço.

Infraestrutura completa

Depois de pronta, o alargamento da ponte sobre o Rio Passaúna finalizará um pacote de obras de infraestrutura naquela região da cidade que englobou ao longo dos últimos anos a duplicação de trechos Avenida Nossa Senhora dos Remédios e Independência, bem como a própria pavimentação do perímetro onde está a ponte e, mais pra frente, o asfaltamento da principal via da localidade rural de Campina das Pedras.

Essas obras permitem uma integração mais harmoniosa entre as áreas rural e urbana de Araucária, possibilitando que o motorista que trafega pela região acesse mais rapidamente e de maneira mais confortável a localidade rural de Guajuvira e também a PR-423, com sentido a Campo Largo.

Edição n.º 1398