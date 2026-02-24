Você já perdeu um cliente bom sem entender o motivo? Aquele que comprava todo mês, indicava amigos e parecia satisfeito, mas de repente parou de aparecer?

Se você tem comércio em Araucária, sabe que a concorrência não para de crescer: shoppings, lojas novas no centro e vendas pela internet. Mas a maioria dos clientes não vai embora por causa do preço. Eles saem porque esqueceram de você.

Pesquisas com mais de 200 mil empresas revelam sobre como manter clientes fiéis e como aplicar isso no seu dia a dia de forma simples.

O dado que muda tudo: 68% saem por falta de atenção

Um estudo que analisou o comportamento de milhares de consumidores revelou os verdadeiros motivos pelos quais as pessoas param de comprar em um lugar:

Motivo real da saída% dos clientes
Sentiu falta de atenção e iniciativa da loja68%
Comunicação ruim ou inexistente57%
Não percebeu o valor do que pagou53%
O relacionamento “esfriou”49%
Preço alto37%

Repare: o preço é o último da lista. O primeiro motivo? Falta de atenção. O cliente sentiu que virou “mais um”. Ninguém ligou, ninguém perguntou se o produto deu certo, ninguém ofereceu uma novidade. Aí veio outro fornecedor, deu um “bom dia” caprichado e levou o seu cliente.

O que é um “ponto de contato”?

Ponto de contato é qualquer momento em que o cliente percebe que você existe e se importa com ele. Não precisa ser uma tentativa de venda.

O que vale como contato real:

  • Ligação de pós-venda para saber se o produto funcionou.
  • Mensagem avisando que chegou algo que o cliente procurava.
  • Dica útil de como cuidar do que ele comprou.
  • Resposta rápida a uma dúvida no WhatsApp.

O que NÃO vale:

  • Mensagens automáticas de “bom dia” sem propósito.
  • Propagandas enviadas em massa (spam).
  • Postagens nas redes sociais que o cliente nem chegou a ver.

A regra é clara: o cliente achou a interação útil? Se sim, você marcou um ponto.

O número mágico: 8 a 12 contatos por mês

Pesquisas mostram que empresas que mantêm de 8 a 12 contatos úteis por mês seguram muito mais clientes. Não significa ligar todo dia, mas sim criar uma rotina. Veja um exemplo para o seu comércio em Araucária:

  • Pós-venda: Perguntar se o cliente gostou da compra (1 a 2x).
  • Novidades: Avisar de algo novo que combina com ele (2 a 4x).
  • Dicas: Mandar uma orientação de uso ou cuidado (2 a 4x).
  • Lembrete: Avisar que já está na hora de repor ou revisar o produto (1 a 2x).

Total: cerca de 10 contatos naturais. Empresas que fazem esse acompanhamento semanal têm 26% mais chances de manter o cliente por perto.

Os primeiros 90 dias são decisivos

O momento mais perigoso é o intervalo entre a primeira compra e a segunda. Se nesses primeiros 3 meses o cliente não ouvir falar de você, a chance de ele nunca mais voltar é enorme.As estatísticas mostram que 62% dos clientes que não recebem nenhum contato nos primeiros 90 dias abandonam a loja em pouco tempo.

4 sinais de que o cliente vai te abandonar

  1. Parou de responder: Não visualiza o WhatsApp ou não responde mais.
  2. Mudou o jeito de falar: As respostas ficaram curtas e secas.
  3. Sumiu da rotina: Ele comprava toda semana e agora faz um mês que não aparece.
  4. Citou a concorrência: Começou a falar de promoções ou produtos que viu em outro lugar.

Quando notar isso, não espere. Mande uma mensagem sincera: “Oi, notei que faz tempo que não nos vemos. Está tudo bem? Posso te ajudar em algo?”

O erro mais comum: Achar que ser simpático na venda basta

Não basta ser legal na hora de passar o cartão. O abandono do cliente não acontece por um erro grande, mas por vários “silêncios”. Uma dúvida não respondida hoje, um esquecimento amanhã… e o cliente vai embora.

O segredo não é ser sofisticado, é ser constante.

Checklist para começar amanhã

  1. Reserve 30 minutos: Todo dia, antes de abrir ou ao fechar, mande mensagens para 5 clientes.
  2. Lista dos 50 melhores: Escreva em um caderno ou planilha quem são seus 50 melhores clientes para nunca esquecer de falar com eles.
  3. Seja rápido: Se o cliente mandar uma dúvida, responda o quanto antes. A velocidade é o que mais gera satisfação hoje em dia.

A vantagem de estar em Araucária

Nossa cidade permite algo que as grandes lojas da internet não conseguem: proximidade. Você conhece o cliente pelo nome e o encontra no mercado. Use esse “fator humano” a seu favor. Transforme a simpatia do balcão em uma rotina de acompanhamento pelo celular.

Clientes não saem por preço, saem pelo silêncio. Mantenha-se presente de forma útil e seu comércio nunca ficará vazio.

Artigo baseado em dados de Vendasta (200K+ contas), AgencyAnalytics (7.000 empresas), Gainsight, KPMG, Bain & Company, Havas Creative e McKinsey. Adaptado para a realidade do comercio local de Araucaria-PR.