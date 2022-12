Por unanimidade, vereadores elegem Ben Hur para comandar à Câmara a partir de 2023

Em sessão especial realizada na manhã desta sexta-feira, 2 de dezembro, a Câmara de Araucária elegeu a sua nova mesa diretora para o biênio 2023-2024. A mesa diretora é, digamos assim, a responsável pela condução administrativa do Poder Legislativo.

Na oportunidade, de maneira unânime, os onze vereadores elegeram Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania) como novo presidente do parlamento municipal a partir de 1º de janeiro de 2023.

O nome de Ben Hur, que é o líder de governo do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), já era dado como certo para o comando da Câmara. Porém, como em política o “jogo só acaba quando termina”, ainda era preciso a realização da sessão de hoje para sacramentar a vitória.

Além de Ben Hur, a nova mesa diretora terá Vilson Cordeiro (UNIÃO) como primeiro vice-presidente, Vagner Chefer (Podemos) como segundo vice-presidente, Irineu Cantador (PSD) como primeiro secretário, e Ricardo Teixeira (PSDB) como segundo secretário.

Logo após ser eleito, Ben Hur agradeceu nominalmente a todos os vereadores pela confiança, ressaltando que seu papel à frente da Câmara será o de fortalecer o Legislativo enquanto instituição, mostrando à população a importância do trabalho parlamentar para que todas as políticas públicas que são desenvolvidas na cidade aconteçam. “Agradeço também a minha família, equipe e amigos, que sempre estão comigo, me apoiando no trabalho como vereador. Um trabalho que, ao contrário do que alguns imaginam, não é fácil, é sofrido e muitas vezes sequer é reconhecido”, pontuou.

Ben Hur ainda agradeceu ao apoio do prefeito Hissam e ressaltou que, com a Câmara e a Prefeitura trabalhando sempre em prol da cidade, quem ganha é à população. “Temos o melhor prefeito do Brasil e temos vereadores comprometidos, com boas ideias, que querem fazer a diferença. Então temos a faca e o queijo na mão para que Araucária continue se desenvolvendo”, finalizou.