Começa nesta sexta-feira (28/04) e segue o dia 07 de maio, o 1º Festival Nacional de Comida de Boteco da rede Porks – Porco & Chope. Durante 10 dias o público poderá aproveitar cinco porções, pelo preço fixo de R$ 15 cada, além da tradicional caipirinha de limão. E a boa notícia para a população local é que a loja da Porks Araucária está participando do festival, levando aos seus clientes a culinária de boteco, que é uma paixão nacional que reflete a cultura e os costumes do povo brasileiro.

As opções do festival são: calabresa com cebola na chapa e farofa crocante; dadinho de tapioca com goiabada cremosa e farofa de bacon; bolinho de macaxeira com carne seca; batata frita com cheddar e bacon; e mix de torresmos. Na parte de bebidas, a caipirinha de limão também ganha o preço especial.

Porks Araucária participa do 1º Festival Nacional de Comida de Boteco promovido pela rede 1 Porks Araucária participa do 1º Festival Nacional de Comida de Boteco promovido pela rede 2

A Porks – Porco & Chope Araucária fica na Rua Alfredo Parodi, 791- Centro. Confira mais informações no Instagram @porks.araucaria ou no Facebook Porks Araucária.