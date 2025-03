Posse de líderes comunitários será na sexta (7) na Câmara de Vereadores

Na sexta-feira, 7 de março, a União das Associações de Moradores de Araucária – Unamar, dará posse aos líderes comunitários eleitos em suas respectivas comunidades. A posse das novas diretorias da Associação de Moradores do Jardim São Francisco, Associação dos Deficientes Visuais de Araucária (ADVA) e da Associação Never Alone Escola de Esportes acontece às 19h30, na Câmara de Vereadores.

“Ainda neste dia, os presidentes eleitos irão conhecer novamente os cursos voltados às lideranças comunitárias e também para secretários(as) e tesoureiros(as). E no próximo dia 15 de março, teremos novas posses de associações, dessa vez do Solimões, Tupy e Rio Negro”, diz Luiz Carlos Kaill, presidente da Unamar.

ELEITOS

Pela Associação dos Deficientes Visuais de Araucária serão empossados na diretoria executiva o presidente Jonas Alves Taborda, a 1ª secretária Diana Izabella Szymanski e a 1ª tesoureira Lisiane Siqueira Taborda. Pelo Conselho Fiscal tomarão posse a presidente Michelle Pinheiro de Lima e os membros Luana Kaill de Oliveira, Andreia Cristina dos Santos, Elvio Walter e Aparecida Cardoso.

Na Associação Never Alone Escola de Esportes tomam posse o presidente Roberto Teixeira Cardoso, o 1º secretário Luciano de Oliveira da Luz e o 1º tesoureiro Marcos Antônio Rodrigues – os três compõem a diretoria executiva. E no Conselho Fiscal estão a presidente Adriani Akemi Kokubo e os membros Adriane Ribeiro Salvador e Wagner Teixeira de Camargo.

Tomam posse na diretoria executiva da Associação de Moradores do São Francisco a presidente Ana Claudia Cordeiro dos Santos, vice-presidente Luciane Maria dos Santos, 1ª secretária Michele Aparecida da Silva, 2ª secretária Elisângela da Silva Veiga, 1º tesoureiro Geandro da Rosa e 2º tesoureiro José Laurindo da Rosa Junior. No Conselho Fiscal tomam posse a presidente Thaise dos Santos Cavalheiro e os membros Diogo Aparecido Barbosa, Rayanni Martins da Rosa, Rodrigo Ferreira e Valéria Vital do Nascimento.

Edição n.º 1455.