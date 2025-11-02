Na madrugada deste domingo, 2 de novembro, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Capela Velha. A solicitação inicial informava um possível caso de violência doméstica, envolvendo um homem agressivo armado com uma faca.

Quando a equipe se aproximava do local indicado, foram abordados por um morador que relatou que um de seus inquilinos estava pedindo ajuda desesperadamente, afirmando ter sido ferido. Ao chegar ao endereço indicado, os militares encontraram um homem caído próximo à porta da residência, inconsciente e com um ferimento profundo no abdômen. No local, uma jovem tentava conter o sangramento, enquanto um vizinho também auxiliava.

As equipes médicas foram acionadas e o SAMU chegou rapidamente, iniciando os primeiros atendimentos. Apesar dos esforços dos socorristas, o homem não resistiu e morreu no local.

Antes da chegada do resgate, a jovem presente relatou aos policiais que o ferimento teria ocorrido na rua. No entanto, ao ser novamente questionada, mudou a versão e afirmou que o próprio homem teria se ferido, alegando que ele não aceitava o fim do relacionamento. Devido às informações conflitantes, a jovem foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. Por ser menor de idade, seu responsável legal foi chamado e compareceu ao local.

A Polícia Científica foi acionada, enquanto o corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso agora segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte. A identidade da vítima não foi divulgada.