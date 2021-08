Possível falta de manutenção em ponte preocupa moradores

SMOP disse que a ponte não apresenta problemas na estrutura. Foto: Marco Charneski

A falta de manutenção sobre a ponte do Rio Chimbituva, que liga a Rua Paulo Alves Pinto até a Avenida Beira Rio, no jardim Iguaçu, tem causado preocupação entre os moradores. Segundo eles, as vigas de sustentação estariam em situação precária, com vários pontos de ferrugem. “A ponte tem um movimento intenso de veículos e isso preocupa, porque se a estrutura estiver em péssimas condições, é um risco à segurança de todos”, disse um dos moradores.

Outro morador comentou que talvez a ponte não tenha sido projetada para um trânsito tão intenso. “Será que o ideal não seria demolir e fazer uma ponte mais adequada para o local?”, indagou.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas explicou que a ponte está em ótimas condições, porém o que pode ter chamado a atenção dos moradores, foi o fato de a água da chuva vazar por debaixo da sua estrutura de concreto. “A ponte é vazada embaixo justamente para permitir a saída da água. Para quem não entende, dá mesmo a impressão de que existe um problema. De qualquer forma, nossos técnicos estiveram no local, fizeram uma vistoria e constataram que não há problemas na estrutura. Se fosse o caso, uma manutenção seria providenciada, mas no momento, isso não será necessário”, esclareceu a secretaria.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021