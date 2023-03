Possível infestação de carrapatos preocupa moradores de Araucária

O verão é a época do ano mais propícia para a proliferação do carrapato, pois o calor, umidade e chuvas favorecem a reprodução. Essa combinação perfeita pode ter sido o motivo da infestação de carrapatos que foi reclamada por moradores de alguns bairros de Araucária. Os registros ocorreram no Campina da Barra, Porto das Laranjeiras e Iguaçu.

“Meus cachorros apareceram cheios desses bichinhos e eu fiquei preocupada. Tirei todos e depois passei veneno em tudo”, comentou uma moradora do Campina da Barra. No Porto das Laranjeiras outra moradora comentou que os vizinhos vieram conversar com ela pra ver se suas cadelinhas estavam com carrapatos, pois os animais deles estavam infestados. “As minhas não pegaram porque felizmente eu tinha dado remédio pra elas em dezembro, mas meu vizinho teve que passar veneno em todo o quintal”, declarou.

“Meus dois cachorros também pegaram carrapatos, achei estranho porque geralmente eles não fazem passeios em ambientes externos, como parques, praças e até mesmo nas ruas”, completou o morador do Iguaçu.

Sobre as reclamações dos moradores, a Unidade de Vigilância de Zoonoses disse que no município não existe o serviço de controle da infestação com uso de qualquer tipo de veneno ou carrapaticida. “Aqui no departamento fazemos a orientação ambiental e o encaminhamento do carrapato no caso dele ser retirado em humanos (somente em humanos)”, explicou a unidade.

De qualquer forma, o cuidado com os carrapatos é necessário porque esses aracnídeos podem transmitir doenças, tanto para os animais quanto para os humanos.

Edição nº.1353.