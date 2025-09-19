No sábado, dia 20 de setembro, quatro Unidades Básicas de Sáude (UBSs), vão realizar atendimento durante o dia para a população araucariense.

A medida foi pensada para ampliar o acesso dos atendimentos a população, oferecendo exame preventivo, vacinas, consultas e outros serviços.

Confira os horários de atendimento e procedimentos disponíveis em casa Unidade:

UBSF Dona Hortência (Capinzal) – das 8h30 às 16h30    

  • Coleta de preventivo e solicitação de exames (mamografia e laboratório)    
  • Estratificação de saúde mental    
  • Estratificação de hipertensos e diabéticos    
  • Avaliação de peso e medidas dos beneficiários do Programa Bolsa Família 

Público-alvo: crianças, mulheres, hipertensos e diabéticos

UBSF Dr. Silvio Roberto Skraba (Industrial) – das 8 às 17h    

  • Coleta de preventivos    
  • Acolhimento de psicologia (chamamento de fila de espera)    
  • Avaliação odontológica e procedimentos (por agendamento)    
  • Vacinação geral    
  • Testes rápidos (Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e HIV)    
  • Pesagem Bolsa Família e consulta nutricional vinculada ao programa    
  • Atualização de cadastro pelos agentes comunitários de saúde    
  • Auriculoterapia

UBSF Shangri-lá – das 8 às 17h    

  • Atualização cadastral    
  • Avaliação da caderneta de vacinação e aplicação de vacinas    
  • Grupo/oficina de saúde mental    
  • Consulta de enfermagem    
  • Testes rápidos    
  • Exame preventivo    
  • Atendimento psicológico    
  • Pesagem Bolsa Família    
  • Dispensação de medicamentos (exceto controlados)

UBSF Fazendinha – das 8 às 17h    

  • Preventivo (Papanicolau)    
  • Aplicação de DIU    
  • Testes rápidos    
  • Verificação de pressão e glicemia