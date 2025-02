Power Cell oferece diversos serviços de reparos para aparelhos eletrônicos

Quando um eletrônico estraga, a dor de cabeça é quase inevitável. Seja um celular que caiu no chão e trincou a tela, um notebook que não liga mais ou até um videogame que parou de funcionar do nada, a frustração é grande. Nesses momentos, encontrar uma assistência técnica confiável faz toda a diferença, e é aí que a PowerCell entra em cena.

Recém-chegada a Araucária, porém com muitos anos de experiência na área, a PowerCell oferece uma ampla gama de serviços para quem precisa de reparos em eletrônicos. “Em Araucária fazem dois meses que estamos atuando, mas já trabalhamos há mais de cinco anos na área”, conta o proprietário da empresa.

Os serviços oferecidos abrangem desde smartphones até notebooks e outros eletrônicos. “Fazemos trocas de tela, troca de conectores, reparos em placa e manutenções em geral para celulares. Nos notebooks, trabalhamos com formatação, reparos em placas e também manutenções em geral”, explica. Além disso, a PowerCell não se restringe a marcas específicas. “Sim, trabalhamos com todas as marcas”, afirma o empresário.

A história da PowerCell é marcada por dedicação e um sonho antigo. O proprietário acumula anos de experiência na manutenção de celulares, computadores e videogames, com certificações Apple e Samsung. Mas a decisão de abrir o próprio negócio ganhou força depois do casamento. “O sonho de ter minha empresa já vinha de muitos anos comigo, e após casar com uma mulher de sangue empreendedor, corremos atrás e compramos a PowerCell Assistência Técnica”, conta.

Com foco na qualidade e transparência, a empresa busca se destacar pelo atendimento honesto e acessível. “Nosso objetivo é realizar o melhor serviço em termos de qualidade e perfeição, sendo totalmente honestos e transparentes, com o valor mais acessível possível. Desanima muito ver assistências e empresas onde só querem tirar proveito do próximo”, finaliza.

SERVIÇO

A Power Cell está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 377 no Centro. Você pode entrar em contato através do telefone (41) 99737-0993. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00 e aos sábados das 09:00 às 13:00.

Edição n.º 1454. Nina Santos.