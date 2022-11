Praça Dr. Vicente Machado, o centro de Araucária

Por muitas décadas a praça central foi o ponto principal de nossa cidade. Apesar de continuar sendo considerado o centro de Araucária, aqui estamos olhando para uma imagem de 1939. O grande movimento registrado, é algo que não vemos mais. O dia é domingo que antecede a Páscoa. O Domingo de Ramos como sempre é comemorado entre os fiéis da religião católica que celebram o início da Semana Santa.

A Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, ainda na sua construção original, era o verdadeiro centro da cidade, para cá todos os domingos as famílias se reuniam desde as primeiras horas da manhã para participarem do ofício da Santa Missa. As missas geralmente eram realizadas em dois horários. O primeiro horário das 8:00 horas tinha em sua maioria os residentes nos bairros centrais da cidade, e, eram realizadas em latim e português.

O segundo horário era às 10:00 horas e era realizada no idioma polonês e latim, sempre seguindo a tradição do catolicismo, que até os anos 60 preservava o Latim como idioma oficial das orações. Os habitantes de Araucária, sempre demonstraram sua fé quase que uma maneira obrigatória. Todos os domingos, as famílias reunidas vinham das mais distantes colônias rurais em suas carroças e deixavam “estacionados” ao redor da praça enquanto as pessoas iam para missa. E é justamente esse momento que temos aqui registrado.

Notem a grande quantidade de carroças ao lado da antiga praça. Havia naquele tempo, um muro de cerca viva que percorria todos os lados da praça, no interior o gramado e algumas plantas ornamentais enfeitavam o caminho até a Igreja. A rua era uma estrada de chão sem calçamento (que só foi calçada no final dos anos 60), e as casas a esquerda, foram as primeiras a serem construídas na praça e abrigaram as primeiras famílias moradoras de nossa cidade, as casas eram geminadas, e as janelas e portas abriam direto para a rua, algumas destas casas já eram de tamanho considerável, mas por ser este o lugar onde pelo menos uma vez por semana os araucarienses se reuniam, as casas eram divididas em comércio e residência, especialmente as maiores como as três últimas que já foram armazém, bar, comércio de produtos gerais para uso na lavoura e utensílios domésticos e naturalmente a sólida construção vista de frente que ficou até hoje (apesar da mudança de comércio) conhecida como o Bar do Donato.

A maioria destas construções vistas aqui já deixaram de existir, restam apenas algumas das primeiras casas vistas a esquerda e naturalmente o antigo Bar do Donato que agora recebe a franquia Cacau Show. A Praça Dr. Vicente Machado, como podemos ver, já passou por diversas revitalizações. O muro de cerca vivas apesar de bonito é uma das mudanças. As plantas ornamentais já foram trocadas por árvores e mesmo as árvores e bancos substituídos por outros diferentes, a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, foi totalmente modificada de 1958 à 1965. Atualmente as ruas estão asfaltadas e não se vê mais carroças dentro da cidade.

Todos os anos a Igreja Matriz hoje Santuário Nossa Senhora dos Remédios realiza a Missa de Domingo de Ramos, hoje Igrejas e Capelas foram construídas em diversos Bairros e Colônias, e cada uma destas igrejas mantém a tradição de Domingo de Ramos, e, assim podemos ver como o progresso modificou o passado mas ainda mantem os costumes mais importantes para as pessoas.

Texto de Terezinha Poly — Administradora da página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.