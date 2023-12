Pratique o bem, doe para o Natal Solidário do Santuário Nossa Senhora dos Remédios

Você tem o poder nas mãos, de transformar o Natal de muitas crianças. E uma das formas para que isso aconteça, é contribuir com o Natal Solidário do Santuário Nossa Senhora dos Remédios.

A campanha está arrecadando brinquedos, doces, alimentos não perecíveis, panetones, bolachas e materiais de higiene. Todas as arrecadações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Paróquia.

As doações poderão ser entregues na secretaria paroquial, que fica na Praça Vicente Machado, s/nº, Centro – fone (41) 3642-1291. “Este ano, mais do que em qualquer outro, promover um Natal solidário pode fazer a diferença na vida de muitas crianças. Contamos com sua ajuda e desde já agradecemos!” convida a paróquia.

