Prazo final para Inscrição em Processo Seletivo Simplificado para médicos generalistas é prorrogado

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que prevê a contratação temporária de médicos generalistas para o município foram prorrogadas, a informação foi divulgada nesta quarta-feira (12/04), em Diário Oficial no Edital nº 099/2023. Com essa mudança, o prazo para interessados se inscreverem foi prorrogado para o dia 17 de abril até às 11h30.

No total, serão oferecidas quatro vagas, sendo uma reservada a negros e pardos, os profissionais atuarão no sistema de saúde do município conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). A remuneração é de R $8.286,58 acrescido R $7.644,29 relativo ao Complemento de Vencimentos Médicos, e o auxílio alimentação é de R $1.000,00 e a carga horária será de 40 horas semanais.

As inscrições estão sendo realizadas no site da Prefeitura, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado e publicado no Diário Oficial em três listagens, em ordem classificatória e pontuadas: lista contendo a classificação de todos os candidatos, lista com classificação dos candidatos negros e pardos e outra somente com a classificação dos candidatos portadores de deficiência. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados.

Mais informações poderão ser obtidas no Edital do concurso, através do link: (Clique aqui)