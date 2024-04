Prazo para tirar título de eleitor termina em duas semanas

Com a proximidade do período eleitoral estão se encerrando também os prazos para que os interessados em votar nas eleições municipais de 2024 fiquem em dia com seus direitos políticos.

Um desses prazos bem importantes que está se encerrando é o para tirar o título de eleitor ou transferir o domicílio eleitoral. A legislação prevê que a data limite para que isso aconteça é 150 dias antes das eleições. Ou seja, 8 de maio!

Exatamente, se você ainda não tem título de eleitor, mas reúne as condições para requerer o documento, procure o Cartório Eleitoral com seus documentos pessoais e comprovante de residência. 8 de maio também é a data-limite para regularizar a situação eleitoral, pedir a transferência de domicílio ou atualizar dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. Então, se você está residindo há pouco tempo em Araucária e não se agilizou para transferir o título da cidade onde residia para cá, fique esperto e resolva logo essa pendenga. Do contrário, não poderá votar em 6 de outubro.

Presencialmente

No caso das pessoas que vão tirar o título de eleitor pela primeira vez, é obrigatório o comparecimento ao cartório eleitoral para realizar a coleta da biometria. Em Araucária, a sede da Justiça Eleitoral fica na rua Francisco Dranka, 1079, no Vila Nova. O local, inclusive, está trabalhando com horário estendido, sempre das 9h às 18h. Haverá ainda plantão no final de semana de 4 e 5 de maio. No sábado (4), o atendimento será realizado das 9h às 17h e, no domingo (5), das 9h às 13h.

Que documentos levar?

Ao comparecer ao Cartório Eleitoral para tirar o título, regularizar a situação ou transferir o domicílio eleitoral, os eleitores devem apresentar os seguintes documentos: documento de identidade original com foto; comprovante de endereço original (emitido há no mínimo 3 meses e, no máximo, 1 ano) em nome do eleitor ou de parente próximo cujo parentesco possa ser comprovado (pais, cônjuge, filho); certificado de alistamento militar original (para os eleitores do sexo masculino nascidos em 2005).

Quantos são os eleitores?

Segundo dados da Justiça Eleitoral, Araucária possuía no final de março 108.091 eleitores aptos a votar. No final de 2023 esse quantitativo era de 106.835. Ou seja, a cidade ganhou 1.256 novos eleitores em 2024. Quando comparado a última eleição municipal, já temos um crescimento de 9.651 aptos a votar, já que em 2020 o cadastro eleitoral apontava que tínhamos 98.440 eleitores.