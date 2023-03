Precinho expande e traz para Araucária um novo conceito em farmácia

A rápida expansão da rede de Farmácias Precinho em Curitiba e região metropolitana já chega na sua quarta unidade. No dia 7 de maio de 2022 a marca, que pertence ao empresário Airton Vidal, abriu uma loja em Araucária. A primeira unidade fica no bairro Pompéia, em Curitiba, porém com o nome de Maxifarma. Logo vieram mais duas lojas na capital, sendo uma no bairro Cachimba e outra no Tatuquara, esta última sob o comando de outro empresário, que decidiu investir no ramo com a marca criada pelo amigo.

A unidade de Araucária foi a última a ser aberta até então, dentro do plano de expansão de Airton, que deverá prosseguir com a abertura de novas unidades. O endereço escolhido foi a rua Capivari, um importante eixo comercial local. “Trouxemos mais esta opção para os moradores do Iguaçu e regiões vizinhas, com o diferencial de levar aos consumidores promoções diárias especiais, tanto em perfumaria quanto em medicamentos”, comenta o empresário.

Para facilitar ainda mais a vida dos araucarienses, a Precinho também trabalha com sistema de Disk Entrega, onde o cliente pode comprar pelo fone fixo/whatsapp e receber as compras no conforto da sua casa. No Instagram da farmácia ainda é possível encontrar várias dicas importantes de saúde para a população. “São postagens falando sobre insônia, importância do protetor solar e da hidratação, dicas de como cuidar da sua imunidade, armazenamento correto dos medicamentos, entre outros cuidados que todos sabemos serem essenciais”, afirma Airton.

Preço baixo

De todas as vantagens que a Farmácia Precinho trouxe para a população de Araucária, sem dúvida as mais importantes estão na qualidade no atendimento e, como o próprio nome diz, o preço baixo dos seus produtos.

Ficou curioso em conhecer a Farmácia Precinho? O endereço é Rua Capivari, nº259, no jardim Iguaçu – fone/whatsapp (41) 3642-4228. Acompanhe as ofertas e dicas de saúde no Instagram @precinho_araucaria.