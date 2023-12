Prefeitura de Araucária abre concurso público para vagas na Educação e Saúde

Começam nesta sexta-feira, 15 de dezembro, as inscrições para três novos concursos públicos abertos pela Prefeitura de Araucária. As vagas disponíveis são para trabalhar na área da Educação e Saúde.

De acordo com o edital que regulamenta o concurso, as inscrições seguem até o dia 11 de janeiro. A banca contratada para organização e aplicação das provas é a Fundação FAFIPA.

Educação

Os cargos disponíveis para a área da Educação são analista de desenvolvimento social — pedagogo, cujo salário oferecido é de R$ 4.707,70 para trabalhar 30 horas semanais. Para este cargo existe inicialmente a previsão de uma vaga e o contratado atuará junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Há ainda vagas para o cargo de profissional do magistério, professor pedagogo, com vencimento inicial de R$ 3.110,35 para uma carga semanal de trabalho de 20 horas. O edital prevê a existência de uma vaga para este cargo. Os demais integram o chamado cadastro de reserva (CR). O outro cargo disponível é o de profissional do magistério professor docência I, conhecido popularmente como professor das séries iniciais. São 11 vagas disponíveis e os demais classificados compõe o chamado CR. O salário oferecido é de R 3.110,35.

Para todos os convocados a Prefeitura ainda paga R$ 1.200,00 mensalmente a título de auxílio-alimentação.

A aplicação das provas deste concurso para cargos na área da Educação está prevista para 28 de janeiro de 2024. O resultado final do concurso deve sair em 8 de abril de 2024.

Saúde

Já para os cargos na área da Saúde são dois os editais abertos. Em ambos o período de inscrição é de 15 de dezembro até 11 de janeiro de 2024.

Um dos editais prevê as vagas de nível médio e técnico. Para nível médio a opção disponível é de auxiliar de consultório odontológico. O salário oferecido é de R$ 2.004,20 para 40 horas semanais. Existe uma vaga disponível, sendo que os demais classificados integrarão o cadastro de reserva. Já para nível técnico o concurso é para técnico em higiene dental, que trabalhará 40 horas semanais, e técnico em radiologia, com carga semanal de trabalho de 20 horas. O salário oferecido para ambos os postos é de R$ 2.798,24 e existe uma vaga disponível para cada função. A Prefeitura também oferece auxílio-alimentação mensal de R$ 1.200,00 para todos os cargos.

Para esses cargos a aplicação da prova ocorrerá em 28 de janeiro de 2024, com a divulgação final do resultado do concurso ocorrendo em 11 de março de 2024.

Nível superior

O outro edital aberto para a área da saúde é para cargos de nível superior. As vagas disponíveis são para fonoaudiólogo (20 horas semanais e salário de R$ 4.065,18), nutricionista (40 horas semanais e salário de 5.203,77), psicólogo (20 horas semanais e salário de R$ 4.065,18) e terapeuta ocupacional (30 horas semanais e salário de R$ 4.792,02). Mensalmente, ainda é pago a cada profissional auxílio-alimentação de R$ 1.200,00

Já para a carreira médica existem vagas para médico auditor, médico ginecologista e obstetra, médico neurologista pediátrico, médico pediatra e médico radiologista. O salário oferecido é de R$ 8.270,51 para uma carga semanal de trabalho de 20 horas, além de auxílio-alimentação mensal de R$ 1.200,00.

Os candidatos médicos que se inscreverem realizarão a prova objetiva em 28 de janeiro de 2024. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 8 de abril de 2024.

Valor das inscrições

Para todos os concursos abertos, as inscrições custam R$ 60,00 para os cargos de nível médio e R$ 100,00 para os de nível técnico e superior.

Edital

No site www.fundacaofafipa.org.br os candidatos têm acesso ao edital completo, bem como os formulários para inscrição e esclarecimento de demais dúvidas.