Prefeitura abre inscrições para cursos livres de cultura a partir do dia 24

A Prefeitura de Araucária está com inscrições abertas para os cursos livres da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e para o Coral Municipal. Interessados poderão se inscrever no período de 24 a 27 de fevereiro. A oportunidade abrange diversas modalidades artísticas e culturais, com vagas para diferentes idades e níveis de habilidade.

Para fazer a matrícula, os interessados devem comparecer ao local do curso, na data indicada, com os seguintes documentos: carteira de identidade (RG) ou Certidão de Nascimento do aluno, documento do responsável (se o aluno for menor de 18 anos, deve ir acompanhado de um adulto munido com documento de identificação), e comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou telefone).

Para quem não reside em Araucária, mas tem vínculo com a cidade (por meio de trabalho ou estudo), basta apresentar documentação que comprove esse vínculo, como cópia de contrato de trabalho ou matrícula em instituição de ensino no município.

Mais informações:

Para tirar dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (41) 3614-7641 ou (41) 3614-7637. As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, conforme a data e o local de inscrição abaixo:

Aldeia da Solidariedade:

24/02 (segunda-feira) – Fusing em Vidro (a partir de 16 anos)

25/02 (terça-feira) – Cerâmica (a partir de 10 anos)

26/02 (quarta-feira) – Violão (a partir de 12 anos)

26/02 (quarta-feira) – Flauta Doce (a partir de 12 anos)

Casa da Cultura:

24/02 (segunda-feira) – Violão (a partir de 12 anos)

24/02 (segunda-feira) – Desenho (a partir de 12 anos)

25/02 (terça-feira) – Pintura em Tela (a partir de 14 anos)

25/02 (terça-feira) – Coral Municipal (a partir de 16 anos)

Praça do CEU:

25/02 (terça-feira) – Violão (a partir de 12 anos)

26/02 (quarta-feira) – Teatro (de 5 a 17 anos)

27/02 (quinta-feira) – Dança Jazz (de 8 a 11 anos)

27/02 (quinta-feira) – Dança do Ventre (a partir de 18 anos)

Teatro da Praça:

24/02 (segunda-feira) – Teatro (de 5 a 17 anos)

24/02 (segunda-feira) – Dança Moderna (de 4 a 11 anos)

Edição n.º 1453.