O primeiro final de semana de dezembro chega com uma excelente notícia para a população de Araucária. A Prefeitura acaba de abrir um processo de licitação para renovar o parque de equipamentos do Hospital Municipal de Araucária. É o maior investimento já feito em equipamentos em todos os 17 anos de história do nosso HMA.

Ao todo, serão R$ 12 milhões destinados a compra de quase 50 tipos diferentes de equipamentos para todas as alas do HMA. Os recursos foram obtidos pelo prefeito Gustavo Botogoski por meio de articulação política junto ao Governo do Estado. O deputado federal Giacobo também participou dessas articulações e já pode ser entendido como o parlamentar que mais trabalhou pela Saúde do Município de Araucária.

O edital de licitação foi publicado esta semana, sendo que a abertura da concorrência acontece no próximo dia 18 de dezembro, às 9h. Como estamos falando de equipamentos com características muito específicas, a tendência é que, finalizada a compra, eles sejam entregues à Prefeitura de Araucária até o final do primeiro trimestre de 2026.

Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa licitação ela inclui a compra de itens muito caros, mas que são indispensáveis para o bom andamento de uma unidade hospitalar, como aparelho de raio-x móvel digital que custa quase R$ 300 mil, dois aparelhos de raio-x fixo digital com custo de R$ 490 mil cada, duas novas mesas cirúrgicas que tem valor de quase R$ 200 mil, duas novas torres de videolaparoscopia que custam R$ 550 mil cada, um aparelho de ultrassom, cujo investimento é de quase R$ 250 mil, entre outros.

Além desses aparelhos, o investimento da Secretaria de Saúde também inclui itens essenciais para o conforto dos pacientes. Por exemplo, estão sendo compradas 74 novas camas hospitalares elétricas para os quartos do HMA, 24 berços para recém-nascidos, 38 cadeiras de rodas, 3 incubadoras de transporte neonatal, entre outros itens.

A mega compra inclui também aparelhos de anestesia, 35 monitores multiparâmetros, 15 carrinhos de emergência, 10 aspiradores de secreção e bisturis elétricos.

Abaixo você confere a relação completa de equipamentos incluídos na licitação, divididos por áreas de atendimento do HMA:

Internação e Cuidados Gerais:

– 74 Camas Hospitalares Tipo Fowler Elétrica 

– 24 Berços para Recém-Nascido

– 5 Balanças Antropométricas Infantil e 4 Balanças Antropométricas Adulto

– 4 Berços aquecidos

– 8 macas de transporte

– 6 transportadores Skate para pacientes

– 38 cadeiras de rodas

– 20 cadeiras de banho

Suporte Ventilatório:

– 7 Ventiladores Pulmonares

– 7 Ventiladores Pulmonares de Transporte

– 3 Medidores de Cuff

– 10 aspiradores de secreção portátil

Centro Cirúrgico:

– 2 Mesas Cirúrgicas

– 4 Focos Cirúrgicos de Teto

– 3 Focos Cirúrgicos de Solo Móvel

 – 2 Aparelhos de Anestesia com Monitor Multiparâmetros

– 2 Torre de vídeo

– 4 Perfuradores cirúrgicos 

– 4 bisturis elétrico

Diagnóstico e Monitoramento:

– 08 Cardioversores

– 4 Detectores Fetais

– 4 Eletrocardiógrafo

– 35 Monitores Multiparâmetros, sendo 15 avançados.

– 08 Monitores Multiparâmetros portátil

– 1 Sistema Computadorizado completo para Teste Ergométrico

– 1 Ultrassom Portátil

– 1 Aparelho de Raios X – Móvel

– 1 Aparelho de Raio-X fixo

– 2 Cardiotocografos

– 8 Conjunto oto-oftalmoscópio c/ transformador de parede

– 6 Biombos radiológicos

Assistência farmacêutica:

– 5 Câmaras para Conservação de Hemoderivados/Imuno/Termolábeis

– 15 Carrinhos de emergência 

Áreas complementares:

– 6 Aparelhos para Fototerapia (icterícia/neonatologia)

– 3 Incubadoras de Transporte Neonatal

– 4 Incubadoras Neonatal (estacionária)

– 1 Emissões Otoacústicas – triagem

– 01 Agitador de plaquetas

– 01 Câmara fria mortuária