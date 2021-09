Prefeitura abre processo seletivo para contratação de estagiários

Foto: Freepik

A Prefeitura de Araucária publicou nesta sexta-feira, 3 de setembro, o edital nº 297/2021 para formação de cadastro reserva de estagiário para cursos de nível superior de Administração, Engenharia Civil e Pedagogia. Todas as informações sobre as áreas disponíveis, carga horária, requisitos e bolsa-auxílio do processo seletivo para as oportunidades constam no edital (CLIQUE AQUI). As inscrições poderão ser feitas gratuitamente entre 03 de setembro a 20 de setembro. Uma prova online será realizada para seleção dos candidatos no dia 24 de setembro.

O processo é uma parceria entre Araucária e o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR). As vagas ofertadas não se referem ao estágio obrigatório. O candidato deverá realizar sua inscrição, exclusivamente, via Internet, através do site: www.cieepr.org.br, aba “estudantes” > “processo seletivo especial – estágio” > localizar o processo para a Prefeitura de Araucária > “inscrever” (no final da página). Dúvidas sobre o processo de inscrição podem ser esclarecidas pelo CIEE através do telefone 3313-4325.

Os candidatos classificados permanecerão no Cadastro de Reserva e serão chamados conforme necessidade do Município durante a vigência do Processo Seletivo, através do Diário Oficial do Município (araucaria.atende.net) e convocados pelo CIEE, para se apresentarem na Prefeitura Municipal de Araucária, mediante Edital Convocatório, em data e local nele estabelecidos, para serem encaminhados aos locais de estágio.

O prazo de validade do processo seletivo, conforme o edital, será de um ano, contado a partir da data de homologação de seu resultado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os candidatos que já tiveram contrato de estágio junto a Prefeitura de Araucária, se aprovados neste processo seletivo, poderão ser convocados observando o prazo máximo de duração do contrato conforme Item 1.6.

A jornada de atividade será definida de acordo com o horário de atendimento do local de estágio, devendo constar no Termo de Compromisso, sendo compatível com as atividades escolares, observada a carga horária legal de 20 horas/semanais ou 30 horas/semanais, de segunda a sexta-feira conforme estabelece o edital. O candidato deverá ter disponibilidade para desempenhar as atividades no período da manhã e/ou tarde, a ser definido de acordo com o local de estágio, respeitando o limite de vagas bem como a carga horária prevista no item 1.7. As convocações para essas áreas estão condicionadas primeiro ao chamamento dos candidatos aprovados que estão em cadastro reserva conforme Editais de homologação nº 026/2021 e 228/2021.

Texto: PMA