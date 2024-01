Prefeitura abriu hoje (08) as inscrições de processo seletivo para contratar estagiários

Nesta segunda-feira (08/01), a Prefeitura de Araucária abriu as inscrições abertas para o processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva de estagiários.

O edital nº 006/2024 foi publicado no último dia 5 de janeiro e as vagas são para estudantes de Nível Médio, Pós Médio e Superior, abrangendo diversas áreas de atuação. O processo é realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR).

O edital completo, contendo informações sobre as áreas disponíveis, carga horária, requisitos e bolsa-auxílio, pode ser acessado através do site oficial da Prefeitura (https://araucaria.atende.net/cidadao). As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do CIEE/PR (www.cieepr.org.br), na aba “estudantes” / “processo seletivo especial – estágio”, onde os candidatos devem localizar o processo para a Prefeitura de Araucária e realizar a inscrição.

O período de inscrição se estenderá até às 23 horas e 59 minutos do dia 26 de janeiro de 2024 e não será cobrada nenhuma taxa para participação no processo seletivo. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova online agendada para o dia 02 de fevereiro. Dúvidas e informações adicionais sobre o processo de inscrição podem ser esclarecidas diretamente pelo CIEE, através do telefone 3313-4325.

Os candidatos classificados integrarão o Cadastro de Reserva e serão convocados de acordo com a necessidade do Município, por meio de publicação no Diário Oficial da Prefeitura de Araucária (https://araucaria.atende.net/cidadao/pagina/diario-oficial). A convocação também será divulgada no site do CIEE (www.cieepr.org.br). Os estudantes convocados deverão se apresentar na Prefeitura Municipal de Araucária, munidos da documentação necessária, de acordo com as informações contidas no Edital de Convocação.

O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. Candidatos que já tiveram contrato de estágio com a Prefeitura de Araucária, se aprovados, serão convocados observando o prazo máximo de duração do contrato, conforme estabelecido no Item 1.6 do edital.

A jornada de atividade será definida de acordo com o horário de atendimento do local de estágio, sendo compatível com o horário escolar e observada a carga horária legal de 20 horas/semanais ou 30 horas/semanais, de segunda a sexta-feira conforme estabelece o edital (item 1.8). O candidato deverá ter disponibilidade para desempenhar as atividades no período da manhã e/ou tarde, a ser definido de acordo com o local de estágio, respeitando o limite de vagas e carga horária semanal.

A convocação dos estagiários está condicionada ao chamamento dos candidatos classificados como cadastro de reserva, conforme o Edital de Homologação nº 070/2023.

Sobre as vagas

Ensino médio: Estar cursando Ensino Médio Regular ou EJA, Ensino Médio com Formação de Docentes/Magistério.

Técnico em: Administração, Enfermagem e Informática.

Cursos Superiores em: Administração, Agronomia, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia, Comunicação, Contabilidade, Dança Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, História, Informática, Medicina Veterinária, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Teatro e Turismo.