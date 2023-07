Prefeitura altera horário de expediente em dias de jogos da seleção feminina na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de futebol feminino começa na próxima semana, e a Prefeitura de Araucária divulgou por meio do decreto 39.660/2023, publicado em folha suplementar do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (21/07), que vai alterar o horário de expediente nas repartições públicas municipais nos dias de jogo do Brasil.

A publicação ressalta que as atividades consideradas essenciais e/ou emergenciais terão atendimento normal: incluindo todas as estruturas de Saúde e escolas, CMEIs e CMAEEs, na Educação. O primeiro jogo da seleção brasileira será na próxima segunda-feira (24), às 8 horas.

Conforme o decreto, nos dias em que os jogos do Brasil tiverem início até as 8 horas, o expediente iniciará às 11 horas. Já nos dias em que os jogos do Brasil tiverem início até as 7 horas, o expediente iniciará às 10 horas.

A segunda partida da seleção brasileira será no sábado (29), não interferindo nos horários dos serviços, em geral, da Prefeitura. Caso haja alteração nos horários dos jogos da seleção brasileira, os horários previstos no decreto podem ser revistos.

Entre os serviços que terão atendimento normal nos dias de jogo do Brasil estão as áreas de Saúde Pública, Educação, Segurança Pública/Guarda Municipal e Trânsito.