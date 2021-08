Prefeitura confirma retomada para alunos de 5º ano já na próxima semana

Alunos do 5º ano da rede municipal já terão aulas presenciais na próxima semana. Foto: Marco Charneski

A próxima terça-feira, 24 de agosto, marcará mais um importante momento do processo de retomada segura às salas de aula da rede municipal de ensino. É nesta data que, finalmente, centenas de alunos matriculados nos quintos anos do Ensino Fundamental poderão retornar presencialmente aos bancos escolares.

A retomada foi anunciada pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em ofício enviado a todas as escolas municipais de Araucária nesta quarta-feira, 18 de agosto. Com isso, todas as direções escolares com quintos anos já estão iniciando os preparativos para receber os alunos. A logística de como será dividida a parte das turmas que virá presencialmente a cada semana fica a cargo das equipes pedagógicas.

A retomada presencial aos bancos escolares segue protocolos de biossegurança definidos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Para possibilitar esse retorno aos bancos escolares, todas as escolas da rede municipal foram visitadas e preparadas com as marcações de distanciamento, colocação de dispensadores de álcool em gel, entre outras medidas mundialmente conhecidas e avalizadas como necessárias para possibilitar as aulas presenciais.

Dados da Secretaria de Educação mostram que estão matriculados atualmente nos quintos anos da rede municipal de ensino 2.201 alunos. Destes, conforme pesquisa feita junto aos pais, 996 já disseram que pretendem ver seus filhos novamente frequentando presencialmente as aulas.

Com a retomada segura adotada pela Prefeitura 35 escolas municipais já devem voltar a ter aulas na próxima semana. Embora os pais não devam ter medo do retorno presencial, todos que fizerem essa opção terão que assinar um termo de responsabilidade. O documento, essencialmente, tem como objetivo manter o senso de alerta na comunidade escolar. Isto porque a pandemia segue aí e, embora os dados epidemiológicos permitam caminharmos rumo à normalidade será necessário incorporar tudo o que aprendemos ao longo desses últimos meses, ou seja: nada de abraço, uso de máscara, manutenção do distanciamento dentro da sala de aula, higienização das mãos constantemente, entre outras ações.

Próxima etapa

Além da retomada dos quintos anos marcada para a próxima semana, a Secretaria de Educação já confirmou que os alunos dos quartos anos poderão voltar presencialmente em 30 de agosto. São 2.220 crianças matriculadas, sendo que até o momento 984 pais já disseram que devem encaminhar seus filhos presencialmente.

Kits

Para garantir que a retomada aconteça respeitando os protocolos de biossegurança, cada aluno receberá um kit individual contendo garrafinha própria de água, máscaras e álcool em gel. Esses serão itens tão essenciais nessa retomada como caderno e lápis.

Professores comparecerão presencialmente

Ainda segundo a Secretaria de Educação, os pais não precisam ficar preocupados quanto a presença dos profissionais da educação em sala de aula. Todos os professores e servidores administrativos necessários para o bom funcionamento das escolas comparecerão ao trabalho. Inclusive, há determinação judicial considerando ilegal greve deflagrada recentemente pela entidade que representa o magistério municipal. O sindicato, inclusive, já está cientificado dessa ilegalidade do movimento. Tanto é que já há alguns dias aqueles educadores que haviam aderido a greve retornaram presencialmente as salas de aula.

