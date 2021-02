Prefeitura convoca classificados para assumir vagas de estágio

Compartilhe esta notícia

A Prefeitura publicou nesta semana no Diário Oficial do Município a convocação dos classificados no processo seletivo para estagiários. Os selecionados devem comparecer em local, dia e horário pré-determinado, com os documentos solicitados. Decorrido o prazo estipulado, serão considerados desistentes e perderão o direito à vaga seja qual for o motivo alegado para justificar a ausência.

Foram chamados os candidatos para as vagas de ensino médio, técnico em administração e em enfermagem e para os cursos superiores de: administração, agronomia, contabilidade, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, informática, medicina veterinária, psicologia e serviço social.

Confira os detalhes do edital com os classificados, CLIQUE AQUI.

