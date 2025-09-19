Mais um passo para regularizar por completo a ocupação do Jardim Israelense, no bairro Capela Velha, foi dada esta semana pelo prefeito Gustavo Botogoski (PL): a Sanepar finalmente começou a instalar na região a rede para abastecimento de água.

A primeira etapa do projeto teve seu pontapé na segunda-feira, 15 de setembro. Na ocasião, a empresa iniciou os trabalhos de extensão da rede para os moradores do prolongamento da rua Arapongas. São 65 casas que existem ao longo da via. Todas elas aderiram ao programa, sendo que a partir de agora passam a ter fornecimento regularizado, tendo que pagar pelo serviço, mas tendo direito a água com pressão mínima, serviço de atendimento ao cliente, entre outros benefícios típicos de consumidores.

O desafio agora é fazer com que a totalidade dos moradores das outras vias da ocupação também entendam a importância da adesão, que traz direitos e deveres. É só quando 100% dos moradores da rua se comprometem a pagar pelo serviço que a Sanepar inicia os trabalhos. Por enquanto, essa adesão só aconteceu entre aqueles que vivem ao longo da Arapongas.

A articulação junto as concessionárias de água e energia elétrica, Sanepar e Copel, respectivamente, foi feita por Gustavo no início do ano. Menos de sete meses depois os resultados já começam a aparecer. “No dia 28 de fevereiro estive aqui para anunciar que a Prefeitura e a Sanepar trariam efetivamente a água para vocês. De lá para cá começaram os cadastros, mas o início das obras dependia da comunidade, já que a Sanepar precisa da adesão de 100% dos moradores”, explicou o prefeito.

O próximo passo agora é o início dos serviços de fornecimento de energia elétrica. O agente de negócios da Copel, Daniel Farias, anunciou que o trabalho de instalação da rede primária começa no próximo mês, a partir da instalação dos padrões de energia. Quando isso estiver finalizado, a empresa promoverá um mutirão de pedidos de ligação de energia.

Paralelamente aos serviços de água e energia, a Prefeitura também estuda formas de melhorar a infraestrutura do Israelense. Serviços como o de saibramento das ruas já vem sendo feito, bem como coleta de lixo e também algumas linhas de ônibus, que passam bem próximo à entrada do jardim. “Nosso objetivo é regularizar por completo o Israelense e outras ocupações, sempre – claro – nos atentando para as particularidades da área. Em algumas vias precisamos pensar em pavimentos mais permeáveis, em outras estudar as melhores diretrizes e por aí vai. Mas o que a população pode ter certeza é de que – da nossa parte – o que puder ser feito será”, finalizou o prefeito.

Edição n.º 1483.