A Prefeitura de Araucária publicou dois editais de concurso público para cargos nas áreas da Saúde e da Educação. O edital nº 013/2026, voltado aos cargos da área da Saúde, e nº 012/2026, destinado ao cargo de Professor de Educação Infantil. A organização dos concursos ficará sob responsabilidade da Fundação FAFIPA.

As inscrições já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 24 de março, exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. O pagamento da taxa poderá ser realizado até 25 de março de 2026. Para os cargos da área da Saúde, o valor da inscrição é de R$ 150, enquanto para o cargo de Professor de Educação Infantil a taxa é de R$ 100.

Na área da Saúde, o concurso prevê formação de cadastro de reserva para os cargos de cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico geriatra e médico neurologista pediátrico, além de uma vaga imediata e cadastro de reserva para médico dermatologista. A carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais. Os vencimentos iniciais são de R$ 4.778,00 para cirurgião-dentista e médicos, com complemento de R$ 4.407,65 para as especialidades médicas; R$ 5.322,26 para enfermeiro e fisioterapeuta; e R$ 5.779,57 para farmacêutico. Os servidores admitidos também terão direito a auxílio-alimentação mensal de R$ 1.300,00, conforme legislação municipal.

Para a área da Educação, o edital prevê cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Infantil, com carga horária de 40 horas semanais. O vencimento inicial é de R$ 3.454,51, acrescido de complemento do piso municipal, além de auxílio-alimentação de R$ 1.300,00.

De acordo com os editais, ambos os concursos terão validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogados por igual período. A seleção para os cargos da Saúde será composta por prova objetiva e prova de títulos, enquanto para Professor de Educação Infantil haverá prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. As provas estão previstas para o dia 12 de abril, conforme cronograma divulgado nos editais.

Confira o Edital nº 012/2026 (Educação) CLICANDO AQUI.

Confira o Edital nº 013/2026 (Saúde) CLICANDO AQUI.