Prefeitura de Araucária abre inscrições para atividades de esporte e aptidão física para toda a população

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, abriu nesta quarta-feira (01/03) as inscrições para inúmeras atividades esportivas e de aptidão física voltadas para crianças e adultos. São cerca de 2 mil vagas e a inscrição e participação nas atividades são gratuitas. Interessados precisam estar atentos aos locais, dias, horários e idades de cada turma, disponíveis no site da prefeitura.

As modalidades esportivas têm 1700 vagas abertas, sendo que cada uma tem idade diferente para iniciante. Nas escolinhas, a idade mínima é de 06 anos e máxima de 14 anos (fique atento aos dados do edital). As aulas disponíveis são para ginástica rítmica, xadrez, basquetebol, voleibol, karatê, judô, capoeira, jiu-jitsu, futebol e voleibol.

No caso das atividades de Aptidão Física serão mais de 300 vagas disponíveis para pessoas com mais de 15 anos, sendo elas: Alongamento, Ginástica, Ginástica Funcional, Musculação, Yoga e Jump, para essas atividades será necessário anexar o Atestado Médico na inscrição.

Outros locais

Há 100 vagas para musculação no Núcleo Esportivo do Parque Cachoeira (academia do Ginásio Joval), 25 vagas para Yoga, 66 vagas para alongamento, 53 vagas para ginástica funcional, 39 vagas para ginástica e 8 vagas para Jump. Já no Núcleo CEU existem 14 vagas para ginástica, 19 vagas para treino funcional e 12 para alongamento.

A região rural também está contemplada nas ações de aptidão física, há duas turmas de ginástica, às terças e quintas, uma no Salão Paroquial do Boa Vista e outra no Salão Paroquial do Tietê. As inscrições na região rural estão sendo realizadas direto no local com a professora.

Todos os detalhes sobre cada uma das atividades constam na página de inscrição no site da Prefeitura: (Clique aqui) ou no aplicativo Atende.Net. Mais informações podem ser obtidas nos locais de treinamento ou pelos telefones: SMEL: 3614-7900, Núcleo Esportivo CSU: (41) 3614-7925, Núcleo Parque Cachoeira: 3614-1668 e Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica: 3901-51

Foto: Divulgação Prefeitura Municipal de Araucária.