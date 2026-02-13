A Prefeitura de Araucária informa divulgou que a segunda (16) e terça-feira (17) de Carnaval serão pontos facultativos e, em decorrência disso, alguns serviços públicos municipais podem ser suspensos. Mas os essenciais, de urgência e emergência, continuam a funcionar normalmente durante todos os dias. Com exceção do calendário escolar, no qual é previsto recesso, a Quarta-feira de Cinzas (18) será dia normal de atendimento para os demais serviços da Prefeitura.

Edição n.º 1502. Maria Antônia.