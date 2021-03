Prefeitura de Araucária garante que Feira do Peixe será realizada

Última Feira do Peixe foi em 2019 e este ano a Prefeitura pretende superar a quantidade de quilos comercializados. Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária confirmou que este ano vai realizar a tradicional Feira do Peixe Vivo, que sempre acontece na Semana Santa. A feira será nos dias 31 de março e 1º de abril, com a participação de 14 produtores locais. Ao contrário de anos anteriores, quando a estrutura da feira foi montada no Parque Cachoeira, a edição deste ano será no Estádio Municipal Emílio Gunha, no CSU. No ano passado o evento precisou ser suspenso por conta da pandemia do coronavírus. Porém, levando em conta que a situação de calamidade sanitária continua, a Prefeitura garante que serão adotadas todas as medidas de prevenção, como distanciamento social, medição de temperatura, exigência de uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

A expectativa da Secretaria Municipal de Agricultura é comercializar cerca de 12 toneladas, superando a marca da última edição (2019) quando foram vendidas 10 toneladas. Os visitantes encontrarão espécies de peixes como tilápia, jundiá, catfish e carpa húngara, capim e cabeçuda, a partir de R$17,00 o quilo. Também haverá serviço de limpeza de peixes no local. Além dos pescados, o evento contará com a tradicional praça de alimentação, seção de hortifrutis e artesanato.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021