Prefeitura de Araucária oferece curso de Assistente Administrativo em parceria com o Senai

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso de Assistente Administrativo, na modalidade semipresencial. As inscrições começam na sexta-feira (31) e podem ser feitas na Agência do Trabalhador, até o preenchimento das 40 vagas disponíveis. O curso tem duração total de 160 horas.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer à SMTE com os seguintes documentos originais: CPF, RG, comprovante de endereço atualizado, certidão de nascimento/casamento e histórico escolar ou declaração de escolaridade. Além disso, o candidato deve ter um e-mail pessoal, ser maior de 14 anos e ter o ensino fundamental completo ou em andamento. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos no momento da matrícula.

As aulas presenciais serão às quintas-feiras, de 10 de fevereiro a 17 de abril, das 8 às 12h. Além disso, os alunos terão atividades online durante a semana, sendo necessário ter acesso a celular ou computador com internet.

Serviço

A SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, bairro Sabiá, com atendimento das 8 às 12h e das 13 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.

