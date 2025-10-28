A Prefeitura de Araucária divulgou o horário de funcionamento dos serviços públicos referente ao feriado municipal do Dia de Nossa Senhora dos Remédios, Padroeira de Araucária, no dia 30 de outubro, e do ponto facultativo que acontecerá no dia seguinte. Ressaltando que os serviços essenciais, de urgência e emergência continuarão funcionando normalmente durante esses dias.

Confira os horários:

Paço Municipal de Araucária – Fechado nos dias 30 e 31 de outubro, retornando ao atendimento normal na segunda-feira.

Transporte coletivo do TRIAR – Os ônibus circularão em horário de dia útil nos dois dias, sem o reforço de horários escolares.

Limpeza pública – Os serviços de coleta de lixo orgânico e coleta seletiva de recicláveis funcionarão normalmente, seguindo a programação habitual.

Guarda Municipal de Araucária – A GMA mantém o atendimento 24 horas, todos os dias, inclusive durante o feriado. A população pode acionar a equipe pelo telefone 153 ou pelo aplicativo Atende.net.

Trânsito – Atendimento normal. O estacionamento rotativo (EstaR) não vai funcionar no feriado de 30 de outubro, mas retorna normalmente na sexta-feira, dia 31.

Rede Municipal de Ensino – As escolas municipais e CMEIs de Araucária estarão fechadas nos dias 30 e 31 de outubro, conforme o calendário escolar de 2025.

Saúde pública – As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas nos dias 30 e 31 de outubro. Já os serviços de urgência e emergência, como UPA, SAMU, Hospital Municipal de Araucária e Pronto Atendimento Infantil, manterão o atendimento normal.

Trabalho e Emprego – A Agência do Trabalhador (SINE Araucária) e a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego estarão com atendimento suspenso nos dois dias.

Assistência Social – Os serviços essenciais de assistência social funcionam normalmente no feriado, incluindo: Unidades de acolhimento institucional de famílias e de crianças/adolescentes; Casa de Passagem; Conselho Tutelar (plantão 24h); e Família Acolhedora (plantão). As unidades do CRAS, CREAS, Centro Pop, COMSE e Centro de Convivência não terão atendimento no feriado e no recesso.