Prefeitura divulga o horário de atendimento dos serviços públicos no Dia do Trabalhador (01/05)

A Prefeitura de Araucária divulgou nesta segunda-feira, 29 de abril, a alteração do horário de funcionamento dos serviços públicos no feriado do Dia do Trabalhador na quarta-feira, 1º de maio.

Destacando que os serviços considerados essenciais ou de urgência/emergência não terão nenhuma alteração no horário de atendimento.

Confira os horários de atendimento na quarta-feira: