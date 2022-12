Prefeitura divulga relação de vencedores do concurso de decoração natalina

Entre os meses de novembro e dezembro aconteceu em Araucária o Concurso de Decoração de Natal. A competição foi promovida pela Prefeitura e pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA). O concurso teve como objetivo incentivar o comércio local e as vendas de fim de ano, além de deixar a cidade mais bonita.







O regulamento do concurso previu duas fases classificatórias. A primeira foi realizada exclusivamente pela comissão julgadora, a qual votou criteriosamente nas fotos enviadas durante o período de inscrições e selecionou 10 de cada categoria.

Em seguida, na segunda fase, as imagens classificadas foram publicadas nas redes sociais da Prefeitura e foi aberta votação popular. Ao término do prazo estipulado, os votos foram contabilizados pela comissão. Na sexta-feira, 23 de dezembro, houve o anúncio e premiação dos vencedores. O evento aconteceu na Praça da Bíblia, junto ao encerramento das atividades do Natal Iluminado de Araucária. Confira a lista de vencedores:

Categoria Residencial:

1º) Sebastião Pilatto dos Santos — 3031 votos — PRÊMIO: Uma bicicleta elétrica de 350W;

2º) Rosilene Caetano Lago — 2805 votos — PRÊMIO: Um refrigerador frost free duplex 472 Litros;

3°) José Carlos Franczak — 2624 votos — PRÊMIO: Uma smart TV 4K UHD 65”;

4°) Loriane Scroccaro — 1656 votos;

5º) Creomil Antonio Fernandes Reis — 1570 votos;

6º) Franciele Marciano — 1476 votos;

7º) Vinicius Padilha — 1173 votos;

8º) Marines Silverio Fachi — 812 votos;

9º) Henrique Wolski — 718 votos;

10º) Ecleia Bueno Pacini — 679 votos.

Categoria Comercial:

1º) Espaço Witamy — 2015 votos — PRÊMIO: Uma viagem (Fim de semana para casal em Foz do Iguaçu com aéreo e hospedagem com café da manhã);

2º) Boutique Café — 1836 votos — PRÊMIO: Uma Bicicleta Mountain Bike;

3º) Ju Simas Confeitaria — 795 votos — PRÊMIO: Um passeio de balão para casal;

4º) Global Tratores — 731 votos;

5º) Supermercado Caminho da Roça — 580 votos;

6º) Cactus Calçados — 439 votos;

7º) Rancho Crioulo Store — 392 votos;

8º) Segunda Pele By Lis Guedes — 298 votos;

9º) Ótica Vitória Régia — 292 votos.