Prefeitura e Associação Comercial promovem concurso de decoração de Natal. Saiba como participar

A Prefeitura de Araucária e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) estão promovendo o primeiro Concurso de Decoração de Natal. O concurso abrange fachadas residenciais e comerciais. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1º a 30 de novembro e durante o mês de dezembro haverá as fases classificatórias e a divulgação dos resultados com a premiação.

Este concurso busca fortalecer as tradições natalinas e estimular as vendas de fim de ano, incentivando o comércio local na criação de vitrines e fachadas sobre a temática de Natal e os tornando mais atrativos aos clientes. Além disso, a ideia é também motivar o interesse da comunidade na decoração das residências, tornando a cidade ainda mais bela para as festividades natalinas.

Os cidadãos que tiverem interesse em participar, devem realizar a inscrição no site da Prefeitura de Araucária (www.araucaria.pr.gov.br). No site também é possível acessar o regulamento completo do concurso. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, no ato da inscrição, será necessário anexar fotos da decoração e preencher o formulário com os dados corretos e completos. O participante deverá aceitar o termo para divulgação do seu nome e foto da fachada cadastrada, caso seja classificado e esteja entre os três primeiros colocados. Vale lembrar que cada participante poderá concorrer com apenas uma decoração de fachada, ou seja, participação pela decoração em comércio ou pela decoração em residência.

Conforme informado no regulamento do concurso, os valores despendidos com a decoração são de responsabilidade do participante, bem como a segurança elétrica e estrutural dos ornamentos utilizados. Os objetos utilizados nas decorações não poderão atrapalhar o trânsito de pessoas nas calçadas ou locais públicos.

INSCRIÇÕES, CLASSIFICATÓRIAS E VOTAÇÃO

– Inscrições: 01 a 30 de novembro de 2022.

– Avaliação e classificação das 10 primeiras colocadas em cada categoria: 01 a 05 de dezembro 2022.

– Divulgação das classificadas de cada categoria: 06 de dezembro 2022.

– Fotografia profissional das classificadas: 07 a 13 de dezembro 2022.

– Divulgação das classificadas nas redes sociais para votação popular: 14 a 21 de dezembro 2022.

– Divulgação e premiação das vencedoras: 23 de dezembro 2022.

A primeira fase classificatória será julgada por Comissão Julgadora (composta por até 4 avaliadores que não participam do concurso) e classificará os 10 melhores avaliados, a partir de critérios estabelecidos no regulamento.

Já na segunda fase classificatória, após a foto profissional da fachada feita pela Prefeitura, haverá votação popular nas redes sociais (Facebook e Instagram) da Prefeitura. Serão considerados como votos, em forma de somatória, as curtidas/reações de ambas as redes sociais. Os 3 mais votados serão premiados, obedecendo a ordem de 1º, 2º e 3º lugar.

PREMIAÇÃO

Categoria “Estabelecimentos Comerciais”

1° Lugar = 1 Viagem – Final de semana para casal em Foz do Iguaçu (aéreo e hospedagem com café da manhã);

2° Lugar = 1 Bicicleta Mountain Bike;

3° Lugar = 1 Passeio de balão para casal.

Categoria “Residencial”

1° lugar = 1 Bicicleta Elétrica de 350W;

2° lugar = 1 Refrigerador Frost Free Duplex 472 Litros;

3° lugar = 1 Smart TV 4K UHD 65”.

Os três comércios vencedores também receberão troféu alusivo ao concurso.