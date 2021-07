Prefeitura e Câmara têm 33 mudanças em quadro de CCs

O Diário Oficial do Município trouxe ao longo das últimas semanas uma série de alterações no quadro de cargos em comissão da Prefeitura e Câmara de Vereadores.

Os atos publicizados contemplam 16 nomeações, 13 exonerações e quatro reenquadramentos. Destas mudanças todas, sete foram no âmbito do Poder Legislativo e as outras 26 no Poder Executivo.

As alterações alcançaram desde comissionados tidos como de escalão inferior, como assessor de gestor até alto escalão como superintendentes e secretários. Na Câmara, destaque para a publicação das exonerações de alguns dos integrantes da equipe de Rosane Ferreira (PV), que renunciou ao cargo na semana passada.

Na tabela abaixo você confere o nome dos comissionados, data em que foi efetivada sua contratação, demissão ou reenquadramento, bem como lotação em que estarão ou estavam e salário que vão receber ou deixaram de ganhar.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021