Prefeitura e Santuário Nossa Senhora dos Remédios prepararam uma grande festa para homenagear a padroeira

A Prefeitura de Araucária, com o apoio do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, convida toda a comunidade araucariense para comemorar o Dia da Padroeira do Município. A data comemorativa, instituída pela lei nº 135/53, é 30 de outubro, porém, como neste dia haverá eleições presidenciais, a festa foi adiada para o fim de semana posterior, nos dias 04, 05 e 06 de novembro. A festa acontecerá no Parque Cachoeira e contará com shows em todos os dias do evento. Haverá também apresentações culturais de atrações locais, praça de alimentação e feira de artesanato.



Na sexta-feira (04/11), às 18h30, haverá uma carreata com a Imagem de Nossa Senhora dos Remédios saindo do Santuário até o Parque Cachoeira. No parque, às 18h30, tem apresentação do grupo folclórico polonês Wesoly Dom e às 20h30 o show especial com a dupla Rio Negro e Solimões. No sábado (5), a programação continua no parque, com o show da dupla Wilson e Soraia. No domingo (6), a partir das 14h, tem show com a dupla Cleiton e Camargo e em seguida quem comanda a festa é o grupo Garotos de Ouro.