Prefeitura executa obra para conter erosão no córrego São Patrício

Uma preocupação dos pedestres que costumam circular pela calçada que fica na rua Heitor Alves Guimarães, em cima do córrego São Patrício, mais especificamente ao lado do setor de carga e descarga do Supermercado Condor, no Centro, pode estar perto do fim.

A calçada que ameaçava ceder a qualquer momento, tornando o local perigoso, recebeu obras da Prefeitura recentemente.

“Algumas lajotas estavam se soltando e se a calçada cedesse no momento em que alguém estivesse passando, o acidente seria inevitável. Felizmente a Prefeitura mexeu ali e esperamos que tenha acabado de uma vez por todas com o risco de acidentes”, comentou um pedestre.

A poluição, outro fator apontado por pessoas que circulam pelo local, também foi alvo de uma intervenção por parte da Prefeitura. “A gente passava pela calçada e sentia aquele fedor de esgoto, e quando olhávamos para dentro do córrego, dava pra perceber que estava sempre muito sujo, as pessoas costumam jogar lixo ali, sem dó. A Prefeitura tem que intervir com mais frequência, para manter o córrego sempre limpo e seguro”, apontou outro pedestre.

A Prefeitura, através do Departamento de Limpeza Pública, informou que regularmente são realizados serviços de roçada e coleta de lixo em áreas públicas, a exemplo do que ocorreu recentemente no córrego São Patrício.

A Secretaria Municipal de Obras também explicou que em março fez a contenção com manilhas de um lado da encosta desse córrego e que agora é necessário fazer do outro lado, porém aguarda o tempo melhorar para realizar a intervenção.