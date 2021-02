Prefeitura fará drive thru para vacinar idosos acima de 85 anos

Compartilhe esta notícia

Foto: Carlos Poly

O Governo do Estado recebeu nesta semana mais um lote de vacinas contra a Covid-19. São 102.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz e outras 64.800 doses da CovonaVac que começam a ser entregues a todos os municípios do Paraná nesta quinta-feira, 25 de fevereiro.

Com mais essa remessa chegando, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) já estipulou a estratégia para vacinação dos moradores de Araucária. Segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), as doses destinadas ao Município nesta leva devem ser suficientes para vacinação de todos os idosos da faixa etária entre 85 e 89 anos, além de 25% daqueles que têm entre 80 e 84 anos.

Para conseguir vacinar essas pessoas, a Secretaria de Saúde utilizará cinco equipes de vacinação. Elas atuarão em três drives thrus e em dois pontos fixos. Detalhes de como o público-alvo deve procurar esses locais devem ser divulgados pela SMSA até o final desta semana.

Locais

Também conforme a Secretaria de Saúde, os pontos fixos de vacinação serão o Terminal Central e a Escola Municipal Pedro Biscaia, no Campina da Barra. Já os drives thrus, onde os idosos serão vacinados sem precisar desembarcar dos carros, funcionarão próximo ao Ginásio de Esportes do CSU (bairro Fazenda Velha), no Parque Cachoeira (bairro Iguaçu) e no trecho da Avenida Avestruz que fica em frente à Escola Municipal Ayrton Senna (bairro Capela Velha).

Para receber a vacina não será necessário fazer nenhum tipo de cadastramento prévio. Porém, os idosos beneficiados nessa etapa do programa de imunização que forem se vacinar precisam levar comprovante de identidade com foto e comprovante de residência.

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 poderão ser obtidas pelo Disk Corona 0800-642-5250.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021