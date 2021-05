Prefeitura fará nova licitação para contratar empresa que concluirá o asfalto no Jardim Califórnia

As obras de asfalto nas ruas do jardim Califórnia, no bairro Capela Velha, parecem estar mesmo encantadas. Os serviços estão paralisados e continuam sendo motivo de reclamações por parte dos moradores. Eles não se cansam de pedir a continuidade e conclusão da obra, que se arrasta há meses. “De acordo com os moradores, a prefeitura chegou a dizer que o novo prazo de entrega, sendo que o primeiro já estava atrasado, seria para janeiro de 2021, mas quase quatro meses se passaram e até agora a obra está parada.

Em fevereiro, quando os moradores já haviam cobrado a continuidade das obras, a Prefeitura explicou houve problemas na execução do serviço e o contrato com a empresa tinha sido encerrado. Disse ainda que seria realizado um novo processo de contratação que estava aguardando definição do Governo do Estado sobre os recursos financeiros para continuidade da obra.

Para esta reclamação recente, a Prefeitura disse que a explicação era a mesma dada anteriormente, de que o contrato com a empresa foi rescindido por problemas na execução da obra e que haverá uma nova licitação. A Secretaria Municipal de Obras (SMOP) adiantou que está refazendo planilhas e atualizando valores. Um edital do novo processo de contratação deverá ser divulgado nos próximos dias.