Prefeitura fecha buraco que preocupava os moradores do Cachoeira

A Secretaria Municipal de Obras tapou um buraco que se abriu na rua Rio Grande do Sul, esquina com a Rio Grande do Norte, no bairro Cachoeira e que estava preocupando os moradores. Segundo eles, o buraco era grande e o asfalto parecia estar cedendo. Por precaução, eles chegaram a sinalizar o local com galhos e pedaços de madeira.

“A gente ficou aflito aqui porque o buraco não era pequeno e estava em um ponto de grande circulação de carros e pessoas. Tentamos sinalizá-lo do nosso jeito para que todos pudessem ver, evitando assim possíveis acidentes”, comentou um morador.

Para tranquilizar a comunidade, a SMOP disse que já realizou a recomposição do material, porém falta ainda a aplicação do CBUQ (revestimento asfáltico), o que já está no cronograma de serviços e deverá ocorrer nos próximos dias.