Prefeitura fecha segunda e terça e último dia de expediente de Hissam como prefeito será hoje (27)

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (União) decidiu suspender o expediente nas repartições públicas de Araucária na segunda e terça-feira, dias 30 e 31 de dezembro, da semana que vem. O decreto declarando esses dias foi publicado nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial do Município.

Com isso, na prática, hoje é o último dia de expediente de Hissam como prefeito após oito anos no cargo. Ele segue responsável pelo CNPJ do Município até a próxima terça-feira, 31 de dezembro, bem como é o responsável por eventuais ações emergenciais que precisem ser tomadas na cidade até lá.

No decreto publicado hoje em Diário Oficial, Hissam mantém em funcionamento na segunda e terça-feira apenas os serviços classificados como essenciais. São eles: I – Unidade de Pronto Atendimento – UPA; II – Hospital Municipal de Araucária – HMA; III – Pronto Atendimento Infantil – PAI; IV – Central de Remoção de Pacientes / SAMU; V – Vigilância Epidemiológica; VI – Unidades de Média e Alta complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social: unidade de acolhimento institucional de famílias, unidade de

acolhimento institucional de criança e adolescente, casa de passagem, conselho tutelar em regime de plantão, abordagem social 24h, plantão técnico social, família acolhedora em regime de plantão;

VII – Atividades relacionadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública, com relação aos Guardas Municipais e Agentes de Segurança; e VIII – Atividades relacionadas à Secretaria Municipal de Urbanismo, com relação aos Agentes de Trânsito.

Veja abaixo como ficam os serviços de competência do Município nos dias 30 e 31 (pontos facultativos) e 1º de janeiro (feriado nacional):

PAÇO MUNICIPAL

Atendimento suspenso nos dias 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro.

TRANSPORTE COLETIVO

Os ônibus do sistema TRIAR circularão no dia 30/12 com horário de DIA ÚTIL, em 31/12 com horário de SÁBADO e no dia 01/01 em horário de DOMINGO.

LIMPEZA PÚBLICA

Nos dias 30 a coleta segue a programação normal. No dia 31 de dezembro, a coleta de lixo orgânico e de materiais recicláveis (coleta seletiva) ocorrerá normalmente (conforme programação) nos setores com coleta diurna. Já no caso dos setores com coleta noturna, as coletas serão adiantadas: com início às 15 horas. No dia 01 de janeiro a coleta estará suspensa.

GUARDA MUNICIPAL

A Guarda Municipal tem atendimento normal para as ocorrências todos os dias. Os moradores podem solicitar apoio pelo telefone 153 ou app Atende.net a qualquer hora.

TRÂNSITO

Atendimento normal dos agentes de trânsito durante todos os dias.

UBS

As unidades básicas de saúde (posto de saúde) estarão fechadas nos dias 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Os serviços de urgência e emergência (como UPA, SAMU/Central de Remoção de Pacientes, Hospital Municipal, Pronto Atendimento Infantil) continuam seus serviços normalmente todos os dias, sem qualquer alteração.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

As unidades de acolhimento institucional de famílias, unidade de acolhimento institucional de criança e adolescente, Casa de Passagem, Conselho Tutelar (em regime de plantão), Abordagem Social 24h, plantão técnico social, Família Acolhedora (em regime de plantão) também são serviços que mantém os atendimentos.