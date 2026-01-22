A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Urbanismo (SMUR), informa aos motoristas que vai implantar um novo binário na região próxima ao Parque Cachoeira. As mudanças iniciam em 23 de fevereiro e ocorrem em trechos da Rua Albary Pizzatto Ferreira e da Rua Paraná. A mudança busca a melhoria no fluxo de veículos e também um reforço na segurança.

Rua Albary

Esta via, que é uma continuidade da Santa Catarina, passa a ter sentido único no trecho que inicia na Archelau de Almeida Torres e segue até a Miguel Bertolino Pizato.

Rua Paraná

Passa a ter sentido único o trecho que inicia na Rua Miguel Bertolino Pizzato e segue até a Rua Ceará.
Importante: Os trechos alterados receberão sinalização adequada para orientar sobre as mudanças.